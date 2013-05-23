На Житомирщине прошли соревнования между снайперскими парами

Соревнования проходили на бригадном стрельбище 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Руководил собранием снайперских пар частей гарнизона командир роты снайперов бригады гвардии капитан Александр Кремез.

Программа соревнований была довольно насыщенная, поэтому снайперам приходилось демонстрировать свою выучку на полосе разведчика, знания, умения и навыки по военной топографии, медицинской подготовке. Всего соревнованиями было предусмотрено 7 этапов их проведения. Гвардейцы проходили по минному полю, уничтожали мост и контрольно-наблюдательный пункт условного противника, причем как задачи, так и маршрут в каждой снайперской группе были разными. Выполнив одно задание, снайперы радиосвязью получали новые указания и задачи. Так, на одном из этапов соревнований после ночевки под открытым небом снайперские пары получили задание незаметно выдвинуться в заданные точки, занять на выбор позиции и наблюдать за определенными объектами, в окнах которых с интервалами показывались цифры и буквы. Один из снайперов каждой пары наблюдал, а второй – записывал все в карточку огня. Впоследствии, подготовившись таким образом к выполнению основной части своей задачи, снайперская пара делала по одному выстрелу в сторону объекта и отходила от него.

На следующем этапе соревнований снайперские пары соревновались в меткости. Получив по 12 патронов, в течение тридцати минут снайперы попадали в мишени – кольцевые М-05 на дальности 100 метров, а также различные мишени, которые двигались и появлялись на расстояниях от 200 до 500 метров.

Последним этапом соревнований был 5-километровый марш-бросок с полной экипировкой по определенному маршруту. Зачетное время определялось по последнему военнослужащему в паре. По результатам соревнований все призовые места завоевали снайперские пары 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Командир 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Александр Нестеренко наградил победителей памятными медалями и почетными грамотами.

По словам старшего офицера отдела боевой подготовки управления 8-го армейского корпуса подполковника Игоря Столярика, который наблюдал за ходом соревнований, уже на следующей неделе в Новоград-Волынском состоятся корпусные сборы снайперов и соревнования на лучшую снайперскую группу 8-го армейского корпуса.