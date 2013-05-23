Выпускники Киевского военного лицея посетили Лавру

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, богослужение возглавил епископ Васильковский Николай, викарий Киевской митрополии. Он совершил благодарственный молебен по случаю выпуска в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

Его Преосвященству сослужили секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, старший священник Киевского гарнизона протоиерей Василий Стецяк, настоятель храма Спаса Нерукотворного Киевского военного лицея священник Вячеслав Липатов. В совместной молитве приняли участие также заместитель начальника лицея по воспитательной работе полковник Сергей Мотыка, воспитатели, преподаватели и выпускники-лицеисты.

По окончании молебна епископ Николай обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом и передал благословение Предстоятеля Украинской православной церкви. Обращаясь к выпускникам, владыка призвал их быть верными Церкви Христовой и народу Украины, на службу которому они призваны. В свою очередь, священник Вячеслав Липатов сообщил, что сам является выпускником этого учебного заведения. Он уже несколько лет осуществляет духовную опеку над «богуновцами» и принимает активное участие в обогащении их духовной жизни. Этому богослужению он придает особое значение, ведь все выпускники лицея пришли в храм, чтобы поклониться святым и попросить у них благословения на ратную службу и обучение. По его словам, с точки зрения церкви, военнослужащие всегда занимали важное место в обществе.

По словам заместителя начальника Киевского военного лицея по воспитательной работе полковника Сергея Матыка, на территории этой украинской православной святыни кадеты-выпускники молились и просили благословения на дальнейшее обучение и службу уже второй раз.

– Руководство лицея убеждено, что возрождать национальные православные традиции, безусловно, нужно. В течение периода обучения воспитанники учебного заведения празднуют все православные праздники. Кроме этого, они также имеют возможность, как поощрение за обучение, посещать выдающиеся места Украины, среди которых и величайшие православные святыни, – отметил полковник Сергей Мотыка.

– После выпуска более 80 процентов выпускников выразили желание поступать в военные вузы, – отметил заместитель начальника лицея по воспитательной работе полковник Сергей Мотыка.