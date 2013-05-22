В Крым прибыла военная делегация из Китая

Сегодня, 22 мая, военная делегация Министерства обороны Китайской Народной Республики во главе с заместителем Председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном в рамках официального визита в Украину находится в АР Крым.

В первой половине дня военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с китайской делегацией на борту приземлился на военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

При участии роты Почетного караула и военного оркестра ВМС Украины состоялась встреча командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Юрия Ильина с главой делегации - заместителем Председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном. В сопровождении вице-адмирала Юрия Ильина китайская военная делегация на катере осмотрела Севастопольскую бухту, где стоят корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, а также для иностранных гостей был организован ряд экскурсий по историческим местам Крыма.

По словам вице-адмирала Юрия Ильина, во время встречи с заместителем Председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном, обсуждались вопросы углубления сотрудничества между ВМС Украины и Народно-освободительной армией Китая.

- У нас давние плодотворные отношения в различных сферах с нашими китайскими коллегами, - отметил командующий украинского военного флота. - Как вчера сказал Министр обороны Украины Павел Лебедев, приоритетными направлениями нашего сотрудничества являются сотрудничество в области военного образования и в военно-технической сфере, а также совместное участие подразделений наших стран в операциях по поддержанию мира и безопасности. В Академии ВМС им. П.С. Нахимова сейчас проходят обучение четыре курсанта из Китайской Народной Республики, летом прошлого года в Севастополь с дружественным визитом заходил эсминец ВМФ Народно-освободительной армии Китая "Циндао". Кроме того, феодосийский судостроительный завод "Море" для китайского флота выполняет заказы на строительство десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр".

Коснувшись проблемы современных вызовов в международном сообществе, командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин отметил, что с заместителем Председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном они также обсуждали вопросы противодействия морскому пиратству.

- У ВМФ Народно-освободительной армии Китая большой опыт в этой сфере, так как его корабли несут боевое дежурство в районе Африканского Рога и в Индийском океане, - сказал вице-адмирал Юрий Ильин. - В свою очередь мы рассказали о создании и начале работы Учебно-тренировочного центра морских операций ВМС, который готовит украинских моряков для участия в операциях многонациональных сил по безопасности на море, поделились опытом участия наших кораблей и подразделений спецназначения в антитеррористической операции НАТО "Активные усилия" . Мы также поделились опытом оказания помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций совместно с подразделениями Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая подчинена Министерству обороны Украины.

Сегодня вечером военная делегация Министерства обороны КНР возвращается из Крыма в Киев. Официальный визит в Украину завершится 24 мая.