Заместитель министра обороны провел прием граждан по личным вопросам

А с учетом коллективных групп, количество записанных в общественной приемной составляло более 30 посетителей. Подавляющее большинство из них касались улучшения жилищных условий.

Заместителем министра обороны Украины было рассмотрено обращение гражданки Екатерины Пишко, касающееся оформления ордера на квартиру в пгт Глеваха на Киевщине. Выслушав мнение представителей главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил и военных юристов по поводу ее обращения, заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко отметил, что на сегодня единственным путем решения указанного вопроса является принятие соответствующего решения суда.

Суть обращения более 15 граждан, которые отстаивают интересы более 170 инвесторов, касалась невыполнения договорных обязательств перед ними по достройке дома в г. Борисполе по улице Ватутина, 97. Все они прибыли на прием к заместителю министра обороны Украины для отстаивания своих интересов. В свое время эти инвесторы вложили собственные средства в достройку этого дома. Заказчиком указанного объекта выступил «Укрвоенстрой». Это государственное военное предприятие передало гражданской фирме имущественные права на сумму более 27,2 млн гривен. Но генподрядчик не выполнил договорные обязательства. Более того, он завысил стоимость выполненных работ на сумму 9 млн гривен, еще более 6 млн составляет его задолженность перед государственным военным предприятием. Уже несколько лет вокруг указанного дома продолжается эта эпопея. Завершение работ возможно только после возобновления частным обществом финансирования строительства и погашения им существующей задолженности.

Заместитель министра обороны Артуро Бабенко с пониманием отнесся к затронутой проблеме. Он поставил задачу руководителям соответствующих структурных подразделений военного ведомства в ближайшее время предоставить алгоритм решения этого вопроса и обнародовать соответствующие решения членам этой инициативной группы. А руководству «Укрвоенстрой» установил сроки, в которые нужно разобраться с данной проблемой.

Почти каждый второй посетитель приема граждан по личным вопросам ставил вопрос проживания в военных общежитиях, улучшения в них бытовых условий. В частности, о неудовлетворительных условиях в одном из них рассказал младший лейтенант юстиции запаса Роман Пшесмиский. Представители Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил сообщили о том, что осенью прошлого года провели проверку состояния всех общежитий. По мнению заместителя министра обороны, вокруг них существуют нерешенные проблемы, поэтому он дал поручение соответствующим должностным лицам более подробно изучить ситуацию и в ближайшее время провести дополнительную всестороннюю проверку военных общежитий.

С предложениями по строительству жилья для военнослужащих, а также уволенных в запас и других категорий в Одесской области, выступил председатель Всеукраинского союза бесквартирных офицеров, член Общественного совета при МО Украины Вячеслав Осипенко. Заместитель министра обороны Артуро Бабенко поблагодарил заявителя за неравнодушие к судьбе бесквартирных офицеров и предоставил соответствующее поручение представителям главного квартирно-эксплуатационного управления отработать указанные предложения.

Заместителем министра обороны Украины было положительно рассмотрено обращение гражданки Елены Волковой по поводу дальнейшего трудоустройства в аппарате Министерства обороны Украины. Должность заявителя в связи с проведением реформирования Вооруженных Сил Украины подлежала сокращению. Однако, учитывая опыт работы, профессионализм и стаж государственной службы более 25 лет, Артуро Бабенко дал соответствующее поручение представителям Департамента кадровой политики МО Украины подготовить изменения в штат, в которых будет предусмотрена должность для Елены Волковой.

На основании всех решений, принятых во время приема заместителем министра обороны Украины Артуро Бабенко, в Отделе рассмотрения обращений и приема граждан Министерства обороны Украины составлен протокол, и каждый вопрос находится на контроле.