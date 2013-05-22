Командующий Воздушных Сил ВСУ встретился с российским атташе

Украинскую военную делегацию возглавлял командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак.

В ходе визита в Винницу атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Украине ознакомился со структурой, задачами командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, посетил одну из военных частей военно-транспортной авиации.

Во время рабочих переговоров украинской стороной была проведена брифинг-презентация на тему «Современное состояние и перспективы реформирования Воздушных Сил ВС Украины», а также обсуждены вопросы, требующие согласования и обработки между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Российской Федерации о предоставлении Российской Федерацией поддержки определенным силам и средствам Воздушных Сил ВС Украины в ходе учения «Боевое содружество – 2013», проведение которых спланировано на июль текущего года.

Пребывание атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Украине в Виннице продлится до 24 мая.