Минобороны принимает меры для реализации избыточной бронетанковой техники

Эта техника является избыточной для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины Вооружения ВСУ генерал-майор Роман Башинский.

Согласно приказу министра обороны Украины от 30.01.2006 №43, в течение 2006 года учет указанной техники был передан в Центр учета избыточного военного имущества Вооруженных Сил Украины.

Сегодня на учете в центре находится 126 танков Т-72 (А, Б-1, Б-1К), 198 танков Т-64 (А, Б-1, Б, БС), 2 БРЭМ-1Ч, 2 ТРМ-80-1, которые хранятся на территории государственного предприятия «Харьковский бронетанковый завод».

Указанная техника включена в Перечень военного имущества Вооруженных Сил Украины, которое может быть отчуждено. Данный перечень утвержден распоряжением Кабинета министров Украины от 15 августа 2011 года №1022-р.