В Одессу прибыли корабли ВМС Турции

После швартовки к причалу морского вокзала торгового порта «Одесса» состоялась торжественная церемония встречи экипажей с представителями ВС Украины, в которой приняли участие командный состав Западной военно-морской базы во главе с заместителем командира части по воспитательной работе капитаном 2 ранга Андреем Магдалюком.

Как отметил командир морского похода капитан 1 ранга ВМС Турции Синан Сюрер, этот визит осуществляется с целью углубления сотрудничества между двумя странами в военной и культурной сферах.

Впоследствии на территории Западной военно-морской базы ВМС ВС Украины состоялась протокольная встреча старшего морского начальника Одессы капитана 1 ранга Евгения Кинзерского с командованием турецких судов. Обмениваясь мнениями и обсуждая ряд вопросов, направленных на поддержание дружественных двусторонних отношений, ее участники пришли к выводу, что именно подобные мероприятия являются залогом дальнейшего углубления сотрудничества в духе партнерства между обеими странами и флотами.

– Наш визит дружбы – это дань уважения к вашему государству. Он осуществляется в рамках морского похода, во время которого курсанты Военно-морской академии Турции совершенствуют свои практические навыки и учатся правильно вести себя в море. Мы много слышали о Южной Пальмире и радуемся тому, что имеем возможность ознакомиться с этим городом, его населением, и удивительной архитектурой, – подчеркнул капитан 1 ранга Синан Сюрер.

От украинской стороны капитан 1 ранга Евгений Кинзерский искренне и по-гостеприимному поздравил всех иностранных партнеров с прибытием на украинскую землю и выразил надежду, что от пребывания в городе-герое Одессе у турецких моряков останутся только положительные впечатления и эмоции.

После завершения протокольной встречи стороны обменялись памятными сувенирами и согласовали порядок дальнейшего сотрудничества во время визита кораблей ВМС Турции. В частности, планом пребывания турецких моряков на территории Украины предусмотрено проведение ряда мероприятий, направленных на развитие и поддержание тесных отношений между обеими странами. Экипажи судов ознакомятся с историческим наследием Одессы, проведут ряд протокольных встреч с руководством ветвей местной областной и городской власти, представителями Генерального консульства Республики Турция в Одессе и посоревнуются в мини-футбольной площадке с курсантами Одесской национальной морской академии.

Кроме этого, командованием судов будут организованы «Дни открытых дверей», во время которых местные жители и гости города-героя Одессы смогут посетить корабли и ознакомиться с их технической составляющей, бытом и жизнедеятельностью экипажей.

Завершится визит кораблей «Сокуллу Мехмет Паша» и «Искендерун» в Одессу утром 23 мая. В тот день турецкие военные моряки в количестве более 900 человек, среди которых – около 500 курсантов, должны взять курс на Болгарию.