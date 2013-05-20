В Киеве началась Международная неделя «Украина – НАТО»

Как сообщил начальник Национального университета обороны Украины генерал-лейтенант Василий Телелим, участие в Международной неделе примут представители Оборонного колледжа НАТО и школы НАТО в Обераммергау:

– Раньше мы работали только с Оборонным колледжем НАТО по стратегическим вопросам. Но, несмотря на то, что в Национальном университете обороны Украины осуществляется подготовка специалистов двух уровней – и оперативно-стратегического и оперативно-тактического, то для более широкого привлечения наших офицеров оперативно-тактического уровня мы попросили принять участие в этих мероприятиях и школу НАТО в Обераммергау. Ее представители уже второй раз приобщаются к международной неделе и поделятся с украинскими офицерами практическим опытом подготовки и проведения военных операций в различных миссиях Альянса, – отметил он.

Во время Международной недели, которая пройдет с 20 по 24 мая, будет прочитан ряд лекций, которые нацелят обе стороны на подготовку к совместным действиям в рамках конструктивного партнерства между Украиной и Североатлантическим альянсом. В частности, основное внимание будет акцентироваться на осознании особенностей и актуальных проблем жизнедеятельности Североатлантического альянса по обеспечению мира и стабильности в контексте новой стратегической концепции и решений Чикагского саммита НАТО 2012 года, формировании у офицерского корпуса украинской армии собственной позиции относительно путей обеспечения национальной безопасности Украины и места и роли Украины в системе современной международной безопасности, а также будут обсуждаться перспективы развития конструктивного партнерства между Украиной и НАТО.

Кроме Национального университета обороны Украины, активное участие в проведении Международных недель в Украине принимают представители Администрации Президента Украины, аппарата Верховной Рады Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины, общественных организаций Украины.