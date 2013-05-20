На базе 72-й бригады финишировал конкурс «Алианте-2013»

«Алианте» – это ежегодный международный ученический конкурс, который основан в 2000 году чешской ассоциацией «Ягелло 2000» для определения знаний о международной безопасности и НАТО среди школьников. За время существования в проекте «Алианте» участвовали команды из пятнадцати стран.

Украинская версия конкурса проводится с 2004 года. Конкурс был включен во все государственные программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины. Следует отметить, что конкурс «Алианте» Молодежный центр Атлантического Совета Украины проводит при содействии и поддержке Центра информации и документации НАТО, Общественной Лиги Украина – НАТО, Министерства обороны Украины и других организаций. На этот раз в конкурсе приняли участие 65 команд из всех регионов Украины, из которых жюри выбрало для финала 40 лучших представителей.

Участники соревнований почувствовали себя настоящими солдатами украинской армии: подъем в шесть утра, зарядка, прием пищи, ознакомление с техникой и различными видами оружия, всевозможные соревнования и т.д. Ярким воспоминанием каждого участника, безусловно, останется конкурс, включавший в себя преодоление химической радиоактивной зоны в средствах защиты.

По результатам соревнований в Белой Церкви финалисты были награждены сертификатами от организаторов и грамотами от командования 72-й отдельной механизированной бригады. 10 команд (20 победителей) получили главный приз – познавательное путешествие в Польшу, Чехию, Словакию и Германию, которое запланирована на 20-28 июля 2013 года.

Справка. Конкурс «Алианте – Украина» проводится общественной организацией «Молодежный центр Атлантического Совета Украины», главной целью которой является распространение информации о международной безопасности и пропаганда идей интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры сотрудничества и безопасности среди украинской молодежи. МЦАСУ является представителем Молодежной Ассоциации Атлантического Договора (YATA) в Украине и членом-соучредителем Общественной Лиги Украина-НАТО.