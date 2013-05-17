Миротворцы 17-й ротации в Косово успешно выполнили первое боевое задание

Украинские миротворцы из состава четырех специальных взводов под общим командованием заместителя командира национального контингента капитана Николая Верпета круглосуточно обеспечивали охрану военной базы «Cabra», что находится на расстоянии более 90 километров от базового лагеря «Bondsteel», несли службу на наблюдательных постах, а также осуществляли автомобильные и пешие патрулирования по маршрутам, которые проходят как по населенным пунктам, так и по прилегающим горным участкам дорог на севере края.

В то же время на базе «Cabra» находилась группа военнослужащих из состава инженерной роты во главе с капитаном Павлом Погореловым. Они и дальше продолжают выполнять там инженерные работы с привлечением специальной техники согласно плану объединенной группы логистической поддержки штаба KFOR.

Стоит добавить, что вместе с военнослужащими, которые привлекаются к выполнению боевых задач, постоянно находится офицер по вопросам религии национального контингента лейтенант Петр Паевский. Перед каждой отправкой в патруль или на наблюдательные посты иерей Петр читает краткий молебен, кропит военнослужащих святой водой и благословляет их на успешное выполнение задач.

Как отметил командир национального контингента майор Владимир Кокорев, все боевые распоряжения, поставленные командованием многонациональной боевой группы «East», были выполнены вовремя, в полном объеме и на должном уровне.

– Ситуация в северных районах Косово несколько напряженнее, чем на юге края. Здесь при выполнении заданий необходимо круглосуточно проявлять максимальную бдительность, дисциплинированность и ответственность с соблюдением всех установленных норм и правил безопасности. Мы к этому готовились еще в Украине, поэтому для личного состава контингента не стало сюрпризом выполнять задачи в таких условиях, – отметил майор Владимир Кокорев.

Вчера военнослужащие национального контингента успешно завершили миссию на военной базе «Cabra» и тремя автоколоннами переместились в базовый лагерь «Nothing Hill» для выполнения дальнейших боевых распоряжений командования сил KFOR. Там украинские миротворцы несут службу на наблюдательных постах, охраняют зону посадки вертолетов, периметр, КПП и другие важные объекты базы, осуществляют эскорт колонн гражданских и военных транспортных средств, отрабатывают действия в ситуационно-аналитических патрулях (SAP), а также осуществляют VCP – мобильный контроль транспортных средств. В том числе в вечернее время, в условиях напряженной обстановки, учитывая нестабильность поведения местного населения, которое в большинстве своем компактно проживает на севере Косово.

В свою очередь, военнослужащие специального взвода, которыми командует лейтенант Сергей Денисюк, параллельно выполняют задачи по PRF (Perimeter Reaction Force) – охраны базы «Bondsteel». Личный состав PRF находится в постоянной боевой готовности и по команде немедленно реагирует на любые внештатные ситуации, употребляя при этом безотлагательные меры по обеспечению безопасности личного состава, находящегося на территории базы.

Следует заметить, что командование национального контингента и командиры специальных взводов постоянно сосредоточены на тщательной подготовке личного состава и детальном разъяснении специфики выполнения боевых распоряжений в тех или иных условиях. Для предупреждения разногласий возникновения непредвиденных обстоятельств постоянно осуществляются рекогносцировочные (ознакомительные) патрули в определенной зоне интересов многонациональной боевой группы «East».