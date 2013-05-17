Корабль «Константин Ольшанский» после заводского ремонта вышел в море

18:35, 17 мая 2013
Армия
0

Большой десантный корабль (БДК) Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины «Константин Ольшанский», который с августа прошлого года проходил комплексный заводской ремонт в ПАО «Черноморский судостроительный завод», в г. Николаев, 16 мая вышел в море для проведения ходовых испытаний, проверки функционирования механизмов, технических средств и вооружения.

Согласно двустороннему договору, предприятие осуществило доковый ремонт корабля, ремонт корпуса корабля, спецтехники, а также ремонт по линии электромеханической боевой части.

– Мы благодарны николаевским корабелам за проведенную работу по восстановлению технической готовности корабля, – отметил первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев. – Тот комплекс мероприятий, который осуществляется, позволит уже в ближайшее время продолжить выполнение кораблем задач в составе боевого ядра украинских ВМС Украины, – добавил вице-адмирал.

По прибытии большого десантного корабля в пункт постоянной дислокации экипаж перейдет к интенсивному периоду подготовки. Планируется привлечение «Константина Ольшанского» к мероприятиям международных учений, выполнение кораблем свойственных задач в Черном море.

Как сообщалось, ранее в ПАО «Черноморский судостроительный завод» был успешно осуществлен ремонт ракетного корвета «Приднепровье», судна специального назначения «Переяслав». На предприятии также завершается ремонт среднего десантного корабля «Кировоград».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter