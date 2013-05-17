Корабль «Константин Ольшанский» после заводского ремонта вышел в море
Большой десантный корабль (БДК) Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины «Константин Ольшанский», который с августа прошлого года проходил комплексный заводской ремонт в ПАО «Черноморский судостроительный завод», в г. Николаев, 16 мая вышел в море для проведения ходовых испытаний, проверки функционирования механизмов, технических средств и вооружения.
Согласно двустороннему договору, предприятие осуществило доковый ремонт корабля, ремонт корпуса корабля, спецтехники, а также ремонт по линии электромеханической боевой части.
– Мы благодарны николаевским корабелам за проведенную работу по восстановлению технической готовности корабля, – отметил первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев. – Тот комплекс мероприятий, который осуществляется, позволит уже в ближайшее время продолжить выполнение кораблем задач в составе боевого ядра украинских ВМС Украины, – добавил вице-адмирал.
По прибытии большого десантного корабля в пункт постоянной дислокации экипаж перейдет к интенсивному периоду подготовки. Планируется привлечение «Константина Ольшанского» к мероприятиям международных учений, выполнение кораблем свойственных задач в Черном море.
Как сообщалось, ранее в ПАО «Черноморский судостроительный завод» был успешно осуществлен ремонт ракетного корвета «Приднепровье», судна специального назначения «Переяслав». На предприятии также завершается ремонт среднего десантного корабля «Кировоград».