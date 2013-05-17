Украинские миротворцы в Конго приняли участие в "Параде медалей"

В мероприятии, которое состоялось в городе Гома, приняли участие руководство Миссии ООН в Демократической Республике Конго, первые лица Вооруженных сил и национальной полиции этой страны, а также командиры миротворческих контингентов.

Мероприятие началось с выноса Государственного флага и доклады командира индийского полицейского контингента о готовности личного состава к проведению церемонии. Осмотрев парадные расчеты почетные гости вручили медали Организации Объединенных Наций "За службу миру" около сотни военнослужащих. Одним из почетных гостей, которому выпала честь отметить коллег от имени Генерального секретаря ООН вручением медалей стал командир украинского отдельного вертолетного отряда полковник Владимир Пастухов.

Как отметил полковник Владимир Пастухов, - для нашего государства является большой гордостью, что именно украинскому из многих миротворческих контингентов в этой стране было поручено вручать награды нашим коллегам.

- Такой шаг индийских коллег подтверждает высокую оценку не только достижений украинских вертолетчиков в миротворческой деятельности, но и уважение ко всему нашему народу, - подчеркнул Владимир Михайлович.

Также во время празднования состоялось выступление военного оркестра Вооруженных сил Индии и концерт кружков местной самодеятельности. В завершение праздника гостей были приглашены на праздничный обед и проведено совместное фотографирование.

Стоит отметить, что во время "Парада медалей" украинцы не только узнали много интересного о жизни и быте миротворцев соседнего подразделения, но и поделились с коллегами историей и современностью отечественных Вооруженных Сил.