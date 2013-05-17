В Крыму проходит заседание Комитета командующих ВМС на Черном море

В мероприятии принимают участие делегации командующих ВМС на Черном море - Республики Болгария, Грузии, Румынии, Турции, Российской Федерации и Украины. Председательствует на заседании командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин.

- Главная цель нашего заседания вытекает из роли и ответственности Комитета командующих как органа управления региональным международным военно-морским соединением BLACKSEAFOR, - отметил вице-адмирал Юрий Ильин, открывая сегодня, 17 мая, рабочую сессию заседания.

Командующий национального флота подробно остановился на вопросах, касающихся реагирования на новые вызовы и угрозы в условиях безопасности, обосновал позицию украинской стороны в вопросе подготовки BLACKSEAFOR к участию в мероприятиях по борьбе с экологической опасностью. Кроме того, по мнению вице-адмирала Юрия Ильина, в текущем функционировании BLACKSEAFOR следует уделить внимание практической апробации системы обобщения опыта, а также вопросу дальнейшего улучшения обмена информацией, который позволил бы максимально быстро решать любые возникающие при взаимодействии проблемные вопросы. Руководитель вида Вооруженных Сил Украины выразил уверенность, что совместная деятельность в рамках BLACKSEAFOR является незаменимой формой диалога и сотрудничества в военно-морской области, дает возможность заложить основы мира и стабильности в Черноморском регионе. Вице-адмирал Юрий Ильин пригласил коллег к открытому и конструктивному диалогу, который позволит продолжить совершенствование деятельности BLACKSEAFOR и повысит его эффективность.

Программа заседания предусматривает, в частности, подведение итогов и обобщение опыта проведения августовской 2012 года и апрельской 2013 активаций оперативного соединения кораблей Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR, обсуждения и согласования программ деятельности BLACKSEAFOR на 2013-2014 годы и на 2014-2018 годы , рассмотрение предложений о назначении командования BLACKSEAFOR, подписание соответствующих документов и другие мероприятия.