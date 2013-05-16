Стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»

Условиями предусмотрено, что участие в конкурсе могут принять дети до 15 лет. Рисуя армию и армейцев, можно использовать карандаши, фломастеры, краски и граффити.

Участник конкурса обязательно должен указать свое имя, фамилию и контактную информацию. Конкурсные рисунки должны касаться армейской и военной тематики. Организатор конкурса имеет право на дальнейшее использование данных участников конкурса в собственных интересах, но которые не противоречат действующему законодательству Украины. Рисунки участников, которые предоставили недостоверную информацию, не будут засчитываться, и, в случае получения победы в конкурсе, такие участники награждаться не будут.

Победитель конкурса получит планшет ПК, за второе место призом станет конструктор, и владельцу третьего места вручат детскую энциклопедию.

Победители будут определяться в двух категориях: рисунок и граффити.

Работы присылать на электронный адрес: konkurs@pressmou.com.ua. Или по почте: 01021, г. Киев, ул. Грушевского 30/1, подъезд №5, Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, тел. (044) 253-03-19, 253-20-73.