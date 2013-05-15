Солистка ансамбля ВСУ Злата Огневич вышла в финал «Евровидения-2013»
14 апреля солистка Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Злата Огневич достойно представила Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» в шведском городе Мальме.
Исполнив музыкальную композицию «Gravity», талантливая певица вышла в финал конкурса, где она будет бороться за победу с представителями Молдовы, Литвы, Ирландии, Эстонии, Белоруссии, Дании, России, Бельгии и Нидерландов.
Финальный этап «Евровидение-2013» состоится 18 апреля. Желаем Злате Огневич замечательного выступления и победы для Украины!
Справка. О невероятном таланте молодой певицы Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины говорят ее многочисленные победы и достижения:
Победительница конкурса «Первая поющая радиоведущая»;
Победительница популярного телешоу «Народная звезда-3»;
«Человек года» в 2010 году (согласно ежегодному обзору запросов Zeitgeist по версии Google);
Голос рекламной кампании ТМ «Корона» – с известной песней «Страсть».
На международном престижном конкурсе «Славянский базар» в Витебске Злата Огневич выступала в качестве специального гостя (2010 год). А в 2011 году на конкурсе «Crimea Music Fest» заняла первое место и дополнительно получила приз прессы.
Недавно неожиданная и приятная новость пришла из Посольства Аргентины: иностранные дипломаты наградили Злату званием «Лучший голос Украины» и вручили памятный приз.