Солистка ансамбля ВСУ Злата Огневич вышла в финал «Евровидения-2013»

Исполнив музыкальную композицию «Gravity», талантливая певица вышла в финал конкурса, где она будет бороться за победу с представителями Молдовы, Литвы, Ирландии, Эстонии, Белоруссии, Дании, России, Бельгии и Нидерландов.

Финальный этап «Евровидение-2013» состоится 18 апреля. Желаем Злате Огневич замечательного выступления и победы для Украины!

Справка. О невероятном таланте молодой певицы Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины говорят ее многочисленные победы и достижения:

Победительница конкурса «Первая поющая радиоведущая»;

Победительница популярного телешоу «Народная звезда-3»;

«Человек года» в 2010 году (согласно ежегодному обзору запросов Zeitgeist по версии Google);

Голос рекламной кампании ТМ «Корона» – с известной песней «Страсть».

На международном престижном конкурсе «Славянский базар» в Витебске Злата Огневич выступала в качестве специального гостя (2010 год). А в 2011 году на конкурсе «Crimea Music Fest» заняла первое место и дополнительно получила приз прессы.

Недавно неожиданная и приятная новость пришла из Посольства Аргентины: иностранные дипломаты наградили Злату званием «Лучший голос Украины» и вручили памятный приз.