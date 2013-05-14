Продолжается визит делегации ВС Дании к командованию Воздушных Сил ВС Украины

Украинскую военную делегацию возглавлял командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак.

Цель визита иностранных гостей – подведение итогов совместной украинско-датской операции «Северный сокол-2013», которая проходила на острове Гренландия, обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, в частности осуществления авиационных транспортных перевозок в интересах Вооруженных Сил Королевства Дания.

В начале встречи командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак выразил убеждение в том, что эта встреча станет очередным шагом в деле расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области военно-транспортных перевозок обоих государств.

– Я рад приветствовать представителей датской военной делегации. Мне приятно констатировать, что на сегодняшний день сотрудничество между воздушными силами наших стран имеет тенденции к постоянному развитию. Уже пятый год подряд личный состав и авиационная техника привлекается к выполнению авиационных перевозок в интересах Королевства Дания. По моему личному убеждению, полученный опыт станет очень полезным для украинской стороны, – отметил генерал-лейтенант Юрий Байдак.

В ходе рабочего заседания иностранной стороной представлен брифинг по итогам участия самолета Ил-76 и личного состава Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в совместной военно-транспортной операции «Северный Сокол-2013», а также состоялось обсуждение перспективных мероприятий по военно-транспортным перевозкам на 2014 год.

Визит делегации Вооруженных Сил Королевства Дания в Украине продлится до 16 мая.

Справочно. В ходе проведения совместной украинско-датской операции «Северный сокол-2013» украинские военные летчики военно-транспортным самолетом Ил-76МД выполнили 46 полетов с общим налетом более 116 часов. Продлена подготовка к полетам по международным воздушным линиям 1 командира корабля, 2 штурманов кораблей, 1 старшего бортового техника корабля, поддержана натренированность 2 экипажей и летно-инструкторского состава к полетам по международным воздушным трассам, усовершенствованы практические навыки по выполнению воздушных перевозок в арктических условиях, проведена тренировка и изучены особенности выживания летного состава в арктических условиях. Всего перевезено более 571 литра авиационного топлива, 82 000 кг грузов.