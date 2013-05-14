Во Львове завершается планирование военных учений «Репид Трайдент-2013»

Мероприятия такого уровня проходят в рамках программы международного военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Большинство учений этой серии, начиная с 1994 года, проходило на территории Яворивского района Львовщины – в Международном центре миротворчества и безопасности.

Мероприятие собрало более 80 военных делегатов из 15 стран. Кроме представителей командования и военных частей 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, которые будут принимать участие в учениях летом, к разработке замысла будущих маневров присоединились военнослужащие из Германии, Польши, Румынии, Молдовы, Армении, Грузии, Канады, Азербайджана, Болгарии, Сербии и т.д.

Следует отметить, что в этом году список стран-участниц учений увеличится. Всего в маневрах принимать участие будут 19 стран. Это крупнейшее за последние годы количество. Будут и новые действующие лица. Согласование на участие в «Рапид Трайдент-2013» прислали оборонные ведомства Турции, Казахстана, Армении и Эстонии. Предполагается, что в целом в «Рапид Трайдент-2013» примут участие более 1200 человек.

Украинскую делегацию на конференции возглавляет первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин.

Во время работы конференции участники ознакомятся с материальной базой и объектами инфраструктуры Международного центра миротворчества и безопасности, где будет проходить обучение. Военнослужащим разных стран покажут условия проживания и учебную базу, которой будут пользоваться участники «Рапид Трайдент-2013». Специалисты по логистике и медицинские работники осмотрят материальную базу Военно-медицинского клинического центра Западного региона, будут осуществлять медицинское обеспечение обучения. Также представители подразделений разных стран проведут рекогносцировку на местности, где будут проходить занятия согласно расписанию учений. Представители иностранных делегаций планируют также посетить международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого.

Стоит отметить, что в этом году акцент практических тренировок делаться на использовании аэромобильных подразделений и многоцелевых вертолетов Ми-8. Предусмотрено, что многонациональные подразделения, в которые войдут представители ВС Украины, США, Молдавии, Румынии, Сербии, Польши, Великобритании, Грузии и Армении, будут реагировать на целый ряд кризисных ситуаций. Во время проведения полевой фазы военнослужащие на практике будут отрабатывать ряд тактических задач. Это, в частности, осуществление поиска и обезвреживание незаконных вооруженных формирований и их скрытых объектов, обеспечение безопасности миротворческого персонала и местного населения, проведение конвоев, организация несения службы на стационарных и мобильных контрольно-пропускных пунктах, осуществление патрулирования местности. Во время конференции участники также окончательно определятся с вопросами финансирования, логистики, медицинского обслуживания, прохождения иностранцами таможенного контроля, а также утвердить Техническое соглашение – документ, регламентирующий обязанности и ответственность сторон.

Справочно. Легендой украинско-американских военных учений «Репид Трайдент-2013», которые пройдут в июле текущего года на территории Международного центра миротворчества и безопасности, что в Яворивском районе Львовщины, станет территориальный конфликт между двумя воображаемыми странами. Согласно замыслу, «яблоком раздора» между двумя странами, которые называются Фогленд и Вазирленд, станет территория спорной провинции, которую одна из сторон силой отобрала у другой. Урегулировать этот вооруженный конфликт и разграничить воюющие стороны должны военнослужащие многонационального контингента методом проведения молниеносной десантной операции с использованием многоцелевых вертолетов и самолетов транспортной авиации.