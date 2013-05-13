В Севастополе проходит международный фестиваль «Победили вместе»

Цель фестиваля – военно-патриотическое воспитание молодежи, ее готовности противостоять любым проявлениям экстремизма и терроризма, напоминание обществу о героизме, мужестве и стойкости, проявленных в годы Великой Отечественной войны, а также активизация освещения в СМИ подвига советского народа и народов стран антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии, содействие повышению профессионального мастерства творческих работников телевидения, радио и кино.

Поскольку одним из организаторов фестиваля является Министерство обороны Украины, основные его мероприятия проходят при поддержке украинских военных моряков. 11 мая участников и гостей с открытием фестиваля поздравил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, который является одним из заместителей председателя оргкомитета.

– У вас благородная и святая миссия – возвеличивать подвиг наших отцов и дедов, возвращать имена забытых героев, – отметил вице-адмирал Юрий Ильин, выступая на церемонии открытия фестиваля. – Убежден, что неизменная патриотическая тональность фестиваля «Победили вместе» будет способствовать героико-патриотическому воспитанию молодежи и будет способствовать дальнейшему объединению общества вокруг идеи мира и взаимопонимания.

Руководитель вида Вооруженных Сил Украины пожелал участникам фестиваля «Победили вместе» дальнейших творческих успехов и выразил надежду на традиционно успешное участие в конкурсе флотских теле- и радиожурналистов.

12 мая участники фестиваля посетили с экскурсией противолодочный корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Луцк».