На Киевщине военную присягу приняли 460 юношей

Торжества традиционно начались вынесением Боевого знамени соединения и исполнением Государственного гимна Украины. Новобранцев с праздником поздравили заместитель командира Воздушного командования «Центр» по авиации – начальник авиации полковник Андрей Ярецкий, ТИО командира бригады тактической авиации подполковник Павел Рудченко, представители местных ветеранских организаций Василькова, духовенство, родные, близкие и друзья.

Полковник Андрей Ярецкий пожелал юношам стать настоящими защитниками, отлично нести службу и быть гордостью для командиров и родителей.

После завершения торжественного ритуала настоятель Церкви Рождества Богородицы отец Иоанн провел ритуал освящения и благословил молодых воинов на ратную службу.

Всего в бригадах и полках Воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины военную присягу на верность украинскому народу приняли 460 солдат.