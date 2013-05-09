В Киеве состоялся Ритуал Памяти

При участии руководства государства, Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих Вооруженных Сил Украины состоялся Ритуал Памяти - возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата и к памятникам легендарных летчиков - трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба, дважды Героев Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Георгия Берегово и подполковника Амет-Хана Султана в Парке Вечной Славы.

Присутствующие почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Военнослужащие Почетного караула Министерства обороны Украины почтили память погибших залпами из личного оружия и торжественным маршем.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины провели праздничные церемонии у памятника генералу армии Николаю Ватутину, возле стелы Победы и памятника Героям-танкистам.