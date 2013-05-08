В Днепропетровске открыли памятный знак генерал-лейтенанту Петру Шкидченко

В управлении 6-го гвардейского армейского ордена Красного Знамени Днепропетровского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, на Аллее Славы состоялось торжественное открытие памятного знака участнику Великой Отечественной войны, выдающемуся военачальнику, бывшему командующему 6-й танковой армии генерал-лейтенанту Петру Ивановичу Шкидченко . В торжествах приняли участие руководители области и города, ветераны Великой Отечественной войны, 6-й гвардейской танковой армии и Вооруженных Сил, военнослужащие армейского корпуса и местного гарнизона, учителя и учащиеся средней общеобразовательной школы № 97, которая носит имя генерал-лейтенанта Петра Шкидченко.

- Личный состав армейского корпуса гордится тем, что является правопреемником 6-й гвардейской танковой армии, а ее боевые традиции - живут в каждом из нас. Отдавая дань памяти мужеству и героизму воинов-танкистов, накануне праздника Великой Победы, мы открываем на Аллее Славы памятный знак одному из самых талантливых командармов 6-й Гвардейской танковой армии послевоенного времени генерал-лейтенанту Шкидченко Петру Ивановичу. Его талант полководца получил признание не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

О мужестве и героизме боевого офицера, а впоследствии и генерала, свидетельствуют его семь орденов, в том числе два ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени и много разных медалей.

- За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в Демократической республике Афганистан, ему посмертно присвоено звание Героя России, - отметил в своем выступлении командир 6-го армейского корпуса генерал-майор Руслан Хомчак.

Как отметил генерал-майор Руслан Хомчак, в дальнейшем планируется увековечить память всех героев и военачальников, в разные времена прославили армейский корпус и внесли весомый вклад в развитие Вооруженных Сил нашего государства.

В завершение мероприятия его участники почтили память боевого генерала минутой молчания и возложили гирлянды и цветы к памятному знаку.

Справка. Петр Иванович Шкидченко родился 7 ноября 1922 года в городе Радомышль Житомирской области в многодетной семье.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. 1941 окончил Житомирское пехотное училище. С июня 1941 года участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны, где занимал должность помощника по разведке начальника штаба 492-го стрелкового полка (199-я стрелковая дивизия, 26-я армия). В течение 1941 года было четыре раза ранен. Впоследствии командовал стрелковыми взводом, ротой и батальоном. Участвовал в советско-японской войне.

В 1960 году Петр Иванович окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 1970 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

В 1971 году Петру Ивановичу Шкидченко было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В июне 1980 генерал Шкидченко возглавил группу управления боевыми действиями при Министерстве обороны Демократической Республики Афганистан, созданную по приказу министра обороны СССР. За полтора года пребывания Петр Шкидченко принял участие в проведении 25 крупных боевых операций против афганских моджахедов.

19 января 1982 в 16 километрах от города Хост (провинция Пактия, Афганистан), при выполнении боевой задачи, генерал-лейтенант П. И. Шкидченко погиб. Похоронен генерал-лейтенант Петр Шкидченко на Аллее Героев Запорожского кладбища в Днепропетровске.

Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2000 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Петру Ивановичу Шкидченко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).