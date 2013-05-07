Украинские миротворцы в Конго приняли участие в волейбольном турнире

В Демократической Республике Конго впервые проведены соревнования по волейболу среди спортивных команд военных контингентов различных стран, которые выполняют задачи Миссии ООН в этой стране.

Недавно в городе Гома состоялось спортивное мероприятие на волейбольной площадке индусского полицейского батальона, где кроме команд собралось около сотни болельщиков. Начался турнир по жребию в ходе которого капитаны команд определили кому с кем играть. В состав судейской коллегии вошли представители разных стран.

Первыми, на волейбольную площадку индусского полицейского батальона вышла совместная команда представителей штаба Миссии ООН в Северном Киву и команда уругвайского подразделения. Также состоялись игры между командами индийского контингента и штаба Миссии ООН в Северном Киву. Команда хозяев соревнований индусского полицейского батальона играла с украинскими пилотами. Наша команда впервые участвовала в соревнованиях такого уровня. По итогам игр первыми стали индийские полицейские, второе место заняла команда штаба Миссии ООН, а украинцы стали третьими.

Как отметил капитан украинской команды по волейболу капитан юстиции Николай Кульчицкий, такие мероприятия очень нужны. Наблюдая за соперником спортсмены перенимают его опыт, новые приемы и технику игры.

- Мы представили Украину на достойном уровне и получили неоценимый опыт, который будем приумножать и в дальнейшем, - подчеркнул капитан украинской команды.