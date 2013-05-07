Артиллерийский катер "Скадовск" отправился в десятидневный поход

Как сообщил командир дивизиона речных кораблей капитан 3-го ранга Роман Кодымский, во время катерного похода военные моряки примут участие в торжествах по случаю Дня Победы в городе Измаил, посетят места боевой славы, почтят подвиг воинов Дунайской флотилии в городах Килия, Вилково, Рени. Также в течение похода запланировано проведение многочисленных корабельных учений и тренировок для совершенствования морской выучки экипажа, усвоение правил управления кораблем по реке, изучение особенностей речной навигации.

- Поход рекой значительно сложнее от морского, - рассказал капитан 3-го ранга Роман Кодымский. - Ведь навигационная обстановка здесь быстро и кардинально меняется, что требует от экипажа слаженности действий, постоянного внимания и совершенного владения боевыми частями корабля.

По итогам похода будет проведена оценка действий личного состава, состояния материально-технической базы катера, а приобретенный опыт будет применен в дальнейшей подготовке экипажей дивизиона речных кораблей.