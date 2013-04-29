В Крыму завершились сборы военнослужащих парашютно-десантных служб

Во время собрания основные десантирования выполнялись на парашютных системах отечественного производства ГНС, которые были принятии на вооружение в 2012 году.

По словам начальника поисково-спасательной парашютно-десантной службы инспектора-летчика отдела подготовки морской авиации командования ВМС подполковника Анатолия Глиненко, в течение последних недель военнослужащие выполнили 866 прыжков.

– Во время сборов впервые в истории ВМС тридцать военнослужащих на парашютах с круглыми куполами провели ночное десантирование с самолета Ан-26 с высоты 800 метров. Также мы провели испытания новой парашютной системы ПНБ-54, которая в перспективе заменит парашютную систему ПНБ-58. Испытания проходили на различных летательных аппаратах, на разной скорости и высоте. На первом этапе, чтобы обеспечить точность приземления и найти безопасную высоту для открытия купола, на парашютах сбрасывали 120-килограммовые манекены. По отзывам десантников, новый парашют – удобный, более управляемый в воздухе, а приземление на нем проходит более мягко, – отметил подполковник Анатолий Глиненко.

При проведении собрания около пятидесяти молодых воинов впервые увидели землю из-под купола парашюта. А начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины майор Владимир Свитенко на днях выполнил свой 600-й прыжок. Офицер убежден, что проведение таких совместных мероприятий является чрезвычайно полезным для всех участников.

– В нашем десантном братстве чем больше взаимодействия, тем лучше результат. Одни военнослужащие имеют больше опыта проведения спасательных операций на море, другие лучше действуют в горах, а третьи демонстрируют отличную физическую подготовку во время десантирования с оружием. Поэтому во время совместных мероприятий все эти навыки систематизируются и усиливают личные качества каждого специалиста, – подчеркнул майор Владимир Свитенко.