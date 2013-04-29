Житомирские курсанты сдали около 35 литров крови
15:35, 29 апреля 2013Армия
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В Житомирском военном института имени С.П.Королева Национального авиационного университета была проведена благотворительная акция в поддержку добровольного донорства крови среди военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.
Более 80 офицеров, курсантов и работников ВС Украины продемонстрировали милосердие и изъявили желание оказать помощь людям, которые нуждаются в спасении. Пунктом сдачи крови стал обычный спортивный зал военного института, где работала выездная амбулатория Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь». Каждый донор сдал по 425 миллилитров крови.
Среди курсантов были такие, которые уже неоднократно сдавали кровь ради спасения другой жизни, и они стали примером для других, так как не остаются равнодушными к чужим проблемам и трудностям.
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