Житомирские курсанты сдали около 35 литров крови

Более 80 офицеров, курсантов и работников ВС Украины продемонстрировали милосердие и изъявили желание оказать помощь людям, которые нуждаются в спасении. Пунктом сдачи крови стал обычный спортивный зал военного института, где работала выездная амбулатория Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь». Каждый донор сдал по 425 миллилитров крови.

Среди курсантов были такие, которые уже неоднократно сдавали кровь ради спасения другой жизни, и они стали примером для других, так как не остаются равнодушными к чужим проблемам и трудностям.