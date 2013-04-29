Военные инженеры с Ровенщины помогли местным жителям восстановить разрушенный мост

Нынешней полноводной весной мост через реку Горынь, соединявший населенные пункты Комаровка и Золотолин Костопольского района Ровенской области, во время наводнения снесло вниз по течению более чем на десять километров. Как рассказал начальник Центра дорожного обеспечения полковник Олег Безруков, было решено провести с военнослужащими практическое занятие по специальной подготовке с выездом на аварийный объект, и тем самым оказать помощь местному населению.

При восстановлении мостового перехода военнослужащими были отработаны вопросы инженерной разведки районов строительства мостов, заготовки элементов мостовых конструкций и особенности выбора видов опор. Военнослужащие мостовой роты получили навыки по развертыванию и практическому применению мостостроительных средств и механизмов.

Командир понтонно-мостового батальона подполковник Евгений Пичура отметил, что к проведению работ были привлечены 2 единицы военной техники. Офицер отметил, что профессиональными были действия каждого из его подчиненных, за плечами которых не менее чем десять лет службы по контракту в армии. Особенно он отметил умелые и уверенные действия старшего сержанта Аркадия Максимчука и старшего солдата Александра Буханского.

По словам заместителя начальника 107-го Центра дорожного обеспечения по воспитательной работе подполковника Юрия Нечитайло, усердие военнослужащих мостовой роты должным образом оценено местными жителями.

В прошлом году военнослужащие 107-го Центра дорожного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины помогли восстановить пять низководных деревянных мостов в четырех районах Ровенской области.