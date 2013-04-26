В Одессе завершено планирование учения «Си бриз-2013»

Обучение продлится две недели под руководством заместителя командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальника управления боевой подготовки контр-адмирала Дениса Березовского и представителя ВМС США капитана 1-го ранга Джеймса Эйкна. Планируется, что в морских маневрах примут участие около 15 военных кораблей и судов, среди которых – три фрегата, большой десантный корабль и быстроходный патрульный катер. Также в учениях будет задействована военная авиация Украины, США и Германии, а также около двадцати единиц бронированной техники, специализированные машины Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Во время учений участники отработают обеспечение безопасности морского судоходства с проведением гуманитарной операции по эвакуации некомбатантов и ведение стабилизационных действий на суше. Организаторы «Си бриз-2013» планируют впервые внести в ход маневров элемент неожиданности, применив внезапные вводные в развитие ситуации, что позволит всесторонне оценить решение командиров и действия подразделений, привлекаемых к маневрам. Также представители командований ВМС ВС Украины и ВМС США договорились провести в рамках учений акцию по оказанию социальной помощи нескольким одесским учебным заведениям.

Начнется общее украинско-американское учение «Си бриз-2013» 8 июля в Одессе.