«Млечный путь – 2013»: днепропетровских десантников оценили по новым стандартам

В одном из подразделений парашютно-десантного батальона соединения прошли ротные тактические учения. За боевой работой воинов-десантников наблюдал командующий высокомобильными десантными войсками Вооруженных Сил Украины полковник Александр Швец.

По словам командира воздушно-десантной бригады полковника Юрия Содоля, в ходе учений были отработаны вопросы приведения подразделения в полную боевую готовность, меры боевого слаживания, совершения марша в район сосредоточения и отражения нападения диверсионных разведывательных групп условного противника, роль которых играли воины-разведчики 95-й отдельной воздушно-десантной бригады. Кроме этого был отработан стандарт расположения на местности и организации охраны и обороны исходного района.

– Во время заключительного этапа учений личный состав парашютно-десантной роты отрабатывал проведение рейдовых действий, где основная задача подразделения состояла в выявлении и выведении из строя передового пункта управления противовоздушной обороны и уничтожении полевых складов обеспечения воинских частей первого эшелона условного противника, – отметил полковник Юрий Содоль.

Подразделение, которое, кстати, полностью укомплектовано военнослужащими по контракту, получило высокие оценки высшего командования. По новым стандартам боевой подготовки, оно оценено как способное выполнять поставленные боевые задачи.

Всего к учениям привлекалось почти 100 военнослужащих, 14 единиц бронетанковой техники и 4 автомобиля. Основную огневую мощь подразделений «крылатой пехоты» составляли боевые машины десанта БМД-1, БМД-2 и зенитная установка ЗУ-23-2.