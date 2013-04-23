«Кадетскому корпусу имени героев Молодой гвардии» исполнилось 20 лет

Поздравить лицеистов и воспитателей по случаю юбилейной даты в лицей прибыли сотрудник Департамента образования и науки Луганской областной госадминистрации Евгений Кушнир, первый начальник лицея полковник в отставке Виктор Денисенко и более 300 бывших его выпускников.

После митинга и вручения подарков, на плацу учебного заведения воспитанники II-го курса продемонстрировали навыки по строевой подготовке и рукопашному бою. А юные артисты вокального ансамбля «Молодая гвардия» подарили гостям несколько патриотических песен. Далее почетные гости, родители, бывшие воспитанники и жители Луганска осмотрели казарменные помещения, современные классы, спортивную базу.

– Наш лицей является современным общеобразовательным учреждением, в котором созданы все условия для качественного и эффективного обучения, быта и полноценного отдыха лицеистов. Каждое лето во время приема документов на первый курс возникает конкурс в 10-12 человек на одно место. Поэтому мы берем к себе только лучших. Полученные знания и уровень самодисциплины лицеистов-выпускников позволяют им вступить в ведущие высшие учебные заведения страны, – рассказал гостям начальник лицея полковник Валерий Ембаков.