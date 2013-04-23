Первый заместитель министра обороны представил нового начальника университета обороны Украины

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник, представляя научно-педагогическому составу и слушателям доктора военных наук профессора Василия Телелима, подчеркнул, что последний долгое время исполнял обязанности начальника университета.

– Высокую оценку деятельности руководства и личного состава Национального университета обороны Украины дал Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович, который своим указом присвоил учебному заведению имя великого полководца Великой Отечественной войны дважды Героя Советского Союза генерала-армии Ивана Черняховского, – отметил Александр Олейник.

Обращаясь к собравшимся, первый заместитель министра обороны Украины отметил, что на протяжении всех лет своего существования Национальный университет обороны Украины всегда был в авангарде военного образования и науки. Из его стен вышла плеяда офицеров, которые достойно служили и служат украинскому народу.

– Сегодня, продолжая славные традиции, коллектив учебного заведения делает весомый вклад в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины, проводит большую научно-исследовательскую работу по широкому спектру проблем военного строительства и обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Отечества, – отметил Александр Олейник.

Первый заместитель главы оборонного ведомства подчеркнул, что руководством государства поставлены конкретные задачи по проведению реформ в Вооруженных Силах Украины, целью которых является создание современной, высокопрофессиональной, должным образом оснащенной и обеспеченной армии, способной адекватно противостоять угрозам национальной и международной безопасности.

– Успешное решение поставленных задач в значительной степени зависит от профессиональной компетентности и качества подготовки офицерского корпуса армии. В этом контексте министр обороны Украины, руководство Вооруженных Сил Украины рассчитывают, прежде всего, на Национальный университет обороны Украины, где сконцентрирован мощный научно-педагогический потенциал. Требование к университету будет одно – выпускники учебного заведения должны иметь высокие морально-деловые качества, быть профессионально подготовленными, способными эффективно решать военные профессиональные задачи, – отметил Александр Олейник.

По словам первого заместителя министра обороны Украины, доктор военных наук, профессор Василий Телелим как опытный руководитель и высококлассный менеджер способен настроить коллектив единомышленников на успешное внедрение современных подходов в обучении офицеров для отечественных Вооруженных Сил.

В свою очередь, Василий Телелим поблагодарил руководство государства и оборонного ведомства за доверие, а также выразил убеждение, что возглавляемый им коллектив способен выполнить поставленные задачи. Отдельно он поблагодарил личный состав учебного заведения и призвал подчиненных к дальнейшей эффективной работе.