В Сухопутных войсках пройдет конкурс на лучшего разведчика

– На полигоне разведчики самостоятельно смастерили специальный подготовительный комплекс для обучения стрельбе солдата, – сообщил командир разведывательной роты танковой бригады капитан Виталий Рогачко. – Также построили так называемый «kill-house», где бойцы отрабатывают элементы захвата здания со стрельбой по условному противнику.

По словам командира разведроты танковой бригады, для победы в соревнованиях нужно приложить максимум усилий, знаний и практических навыков.

– В первую очередь разведчик должен быстро и правильно обдумывать свои действия. Боец должен самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях, умело стрелять, иметь хорошую физическую подготовку и быть выносливым, – отметил капитан Виталий Рогачко.

Стоит добавить, что конкурс на лучшего разведчика 8-го армейского корпуса Сухопутных войск состоится в конце мая в Житомирской области.