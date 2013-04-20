Руководители Минобороны и Генштаба посадили березы и туи

Сегодня, 20 апреля, в Министерстве обороны Украины прошли мероприятия по озеленению и благоустройству территории. В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский, первый заместитель начальника Генерального штаба адмирал Игорь Кабаненко, руководящий и личный состав оборонного ведомства и Генштаба.

В частности, у главного здания и на территории они высадили 14 туй и берез.

День окружающей среды также состоялся и на территории Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского. С самого утра военнослужащие срочной службы подразделений обеспечения убрали прилегающую территорию, обрезали ветки и побелили деревья. А представители Минобороны и руководящий состав университета высадили 12 березок.