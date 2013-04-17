Бывший игрок «Карпат» утверждает, что в армию идет по собственной инициативе

В частности, десять молодых галичан будут проходить службу в Президентском полку. Срочная служба остальных ребят будет проходить в гарнизонах городов Киева, Одессы, Стрыя и т.д.

Среди молодых галичан, которые отправились в этот день в войска, много спортсменов. Один из них – выпускник Броварского высшего училища физической культуры Андрей Каминский. Парень – профессиональный футболист. За 8 лет, которые он посвятил спорту, выступал в юношеских составах таких футбольных клубов, как ФК «Львов», «Карпаты», «Зенит», «Металлист» и другие. Из-за травмы вынужден был на время покинуть большой спорт.

– Для того, чтобы вернуться на профессиональное футбольное поле, мне нужно пройти полную реабилитацию. Это процесс длительный. Чтобы не терять время – решил пойти в армию. Это моя собственная инициатива, которую поддержали и родители. Для меня это своего рода испытание. Возможно, армия поможет мне определиться в дальнейшей жизни. Если служба пойдет, то почему бы не продолжить служить своей стране в силовых структурах? Надеюсь, что этот год будет для меня полезным. Трудностей, которые, предположительно, будут на первых порах, я не боюсь, а к физическим нагрузкам мне не привыкать. Ведь в училище, кроме футбола, моей второй специализацией была борьба и рукопашный бой. Думаю, для солдата такие умения будут не лишними, – говорит будущий солдат Андрей Каминский. – За время своей футбольной карьеры объездил почти всю Украину. А вот служить хотелось бы у моря, в Одессе или Крыму. Возможно, во время распределения по командам мое пожелание учтут.

Военный комиссар Львовского областного военного комиссариата полковник Владимир Щур рассказал, что в апреле-мае 2013 года на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил и других военных формирований из области призовут 800 человек. Всего в течение призывной кампании «Весна-2013» вызову на районные призывные комиссии подлежит около 13 тысяч человек.

В этот же день в Ужгороде состоялись торжественные проводы 59 закарпатских призывников в ряды Вооруженных Сил Украины. Военный комиссар областного военкомата полковник Иван Васильцюн призвал их достойно представлять родное Закарпатье на территории нашей великой державы и вернуться в родные дома возмужавшими, закаленными, ответственными в своих поступках.

Всего в течение весеннего призыва из 9 областей Западной Украины военными комиссариатами Западного оперативного командования будет отправлено на срочную военную службу 3 тысячи 900 человек. Из них более 2 тысяч человек будут призваны в ряды Вооруженных Сил Украины, остальные – в другие военные формирования.