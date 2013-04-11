В Воздушных Силах продолжается плановая подготовка пилотов

По словам офицера отделения воспитательной работы бригады майора Александра Володарчука, перед вылетом лейтенанты Ярослав Рымарович и Андрей Ткаченко прошли сложный и ответственный подготовительный период. Вскоре, когда им позволит летный опыт, они пересядут за штурвал МиГ-29.

Всего на прошлой неделе здесь было проведено несколько летных смен. Во время полетов военные авиаторы не только отрабатывали тонкости воздушных боев, но и проводили патрулирование западных границ нашего государства.

Очередные полеты состоялись и в 39-й отдельной авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, что на Житомирщине. Полеты проводились под руководством заместителя командира воздушного объединения по авиации – начальника авиации полковника Андрея Ярецкого. За 2 летные смены на самолетах Су-27 и Л-39 пилоты выполнили 45 вылетов, проведя в небе около 40 часов.

Целью мероприятия ставилась подготовка летного состава к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, выполнение очередных проверок по видам летной подготовки и поддержания уровня натренированности в сложных и простых метеоусловиях днем и ночью. Во время плановых полетов военным авиаторам с Житомирщины также представилась возможность практически подготовиться к исследовательскому двустороннему командно-штабному учению, которое состоится в текущем месяце.