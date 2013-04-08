Военно-транспортные вертолеты будут модернизировать украинские предприятия

Работу экспертной комиссии возглавил заместитель директора Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины по научной работе полковник Владимир Башинский. Одним из заместителей председателя комиссии был назначен директора по корпоративным правам и инновационным проектам АО "Мотор Сич" Владимир Семенов.

Комиссия постановила отнести проведенные в прошлом году военными и гражданскими специалистами сертификационные испытания вертолета Ми-8МСБ, модифицированного "Мотор Сич", к предыдущим летно-конструкторским испытаниям в интересах оборонного ведомства.

Напомним, что в прошлом году Государственной авиационной службой Министерства инфраструктуры и транспорта Украины успешно сертифицирован для серийного производства модернизированный вертолет Ми-8МСБ.

Летные испытания были проведены совместно с военными испытателями Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины. Наиболее опытные специалисты именно этого уникального учреждения составляют основу экспертного центра Государственной авиационной службы Министерства инфраструктуры и транспорта Украины. После успешных испытаний в интересах гражданской авиации по аналогичной тематике открыта опытно-конструкторская работа ОКР "Шмель" в оборонном ведомстве страны.

Экспертная комиссия всесторонне изучила полноту и достаточность проведенных испытаний - как вертолета в целом, так и его новых составляющих частей - уникальных двигателей отечественного производства, системы бортовой регистрации параметров полета и аварийного радиомаяка.

- Комиссия сделала вывод, что вертолет Ми-8МСБ с новыми двигателями может быть предъявлен на государственные испытания в рамках ОКР "Шмель". По результатам работы подписаны соответствующие документы, - сообщил полковник Владимир Башинский.

Таким образом украинское оборонное ведомство вплотную приблизилось к государственным испытаниям модернизированного Ми-8Т (Ми-8МСБ) и двигателей именно для военных. Ожидается, что испытания начнутся в этом году.