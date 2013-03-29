На Днепропетровщине продолжаются работы по утилизации непригодных боеприпасов
18:23, 29 марта 2013Армия
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На Днепропетровщине продолжаются работы по утилизации непригодных боеприпасов, проходящие в специально отведенных местах на Новомосковском общевойсковом полигоне.
Фото: Минобороны Украины
Во время данных работ в течение недели двумя группами уничтожения от 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Сухопутных войск ВС Украины утилизировано методом подрыва более 30 тысяч гранат Ф-1.
Как отметил представитель 6-го армейского корпуса майор Олег Могилян, одновременно с ручными гранатами, группы уничтожения приступили к утилизации методом подрыва 122-мм разрывных шашек к дымовым снарядам.
– Данные шашки уничтожаются вместе с гранатами, тем самым уменьшаются расходы накладных зарядов, что позволило нам утилизировать свыше 3500 шашек, – отметил офицер.
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