Военнослужащие спасают от обвалов пещеры Киево-Печерской Лавры

Фото: Минобороны Украины

Первыми спасать святые места от рекордного снегопада бросились священники и монахи. Однако от такого количества снега и избыточной влаги они самостоятельно спасти культурную святыню не в состоянии. Ведь если бы вся масса снега растаяла, то вода могла бы размыть холм, на котором стоит Лавра. Тогда разрушения были бы катастрофическими. Поэтому с просьбой о помощи обратились к руководству Вооруженных Сил Украины.

Командующим Сухопутных войск генерал-полковником Геннадием Воробьевым было принято решение относительно отправки военнослужащих Отдельного полка Президента Украины для оказания помощи в борьбе со снежным нашествием.

Уже в течение двух дней, начиная с 6.00 и до поздней ночи, 360 военнослужащих под руководством командира полка полковника Виктора Плахтия расчищают прилегающие территории и спасают святые места от снега.

– В первую очередь начали спасать пещеры, иначе могли быть оползни. Солдаты убирают и выносят вручную снег, а дальше его вывозят грузовиками. Здесь сложность заключается в том, что на территорию святыни невозможно заехать грузовыми автомобилями, чтобы вывезти снег, – рассказал заместитель командира полка по воспитательной работе подполковник Сергей Нехаенко. – Большую часть снега уже вывезли, однако еще остается большое количество.

Также военнослужащие части работают по очистке сливных систем и сточных каналов.

Бок о бок с солдатами Отдельного полка Президента Украины по расчистке территории Киево-Печерской Лавры работает и специальный альпинистский отряд. Спасатели чистят крыши от снега и сосулек. Уже приготовили насосы, чтобы выкачивать воду из пещер, если она туда попадет. Там постоянно дежурят работники Лавры.

Персоналу Лавры пообещали не отзывать спасателей с территории святыни, пока не убедятся, что ей ничего не угрожает.