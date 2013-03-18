В 2013 году на военную службу по контракту принято более 260 человек

По словам временно исполняющего обязанности начальника Территориального управления «Север» полковника Сергея Полтавца, на сегодня это направление работы является одним из главных в повседневной деятельности коллективов органа военного управления.

– С начала этого года мы приняли на военную службу по контракту более 260 человек. Сейчас работники военкоматов активно работают с юношами, которые привлекаются к приписной кампании, выпускниками школ, техникумов и училищ. Районные и городские военные комиссары проводят большую работу с военнослужащими-срочниками своих местностей относительно возможности принятия их на военную службу по контракту, – рассказал полковник Сергей Полтавец.

Из всего количества граждан, призванных на протяжении трех месяцев текущего года на военную службу по контракту из областей зоны ответственности Территориального управления «Север», в воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины отправлено около 100 человек, ВМС – более 30. Также группы контрактников отбыли в Воздушные Силы, в части высокомобильных десантных войск и центрального подчинения.

По предварительным итогам работы по привлечению граждан на военную службу по контракту полковник Сергей Полтавец в лучшую сторону отметил коллективы Житомирского областного военного комиссариата, которым руководит полковник Николай Залесский.