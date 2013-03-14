На Житомирщине завершается боевое слаживание очередной ротации сил КФОР в Косово

В частности, сегодня, 14 марта, военнослужащие-кандидаты на должности отрабатывали действия миротворцев во время тактических занятий: несение службы на блок-посту, огневой контакт во время отражения нападения диверсионной группы на блок-пост, эвакуация «раненого» с поля боя, патрулирование зоны ответственности, меры по урегулированию агрессивно настроенной толпы с использованием спецсредств и т.п.

Действия будущих миротворцев оценивает комплексная комиссия в составе офицеров Генерального штаба ВС Украины, Командования Сухопутных войск и 8-го армейского корпуса под руководством заместителя начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковника Игоря Ющенко. Офицеры в течение недели изучают реальное состояние готовности национального контингента к выполнению миротворческих задач на Балканах.

При подготовке национального контингента для консультаций привлекались офицеры, имеющие опыт пребывания в миротворческих операциях, и прошедшие подготовку на курсах инструкторов в других государствах.

Стоит отметить, что в ходе боевого слаживания военнослужащие приобретают уверенность в себе, привыкают самостоятельно и быстро принимать правильные решения.

При подготовке национального контингента очередной ротации украинского миротворческого контингента в Косово кандидаты на должности водителей совершили 100 и 250-ти километровые марши на автомобильной и специальной технике в сложных условиях зимнего периода.

Следует заметить, что с 25 января по 9 февраля водители национального контингента очередной ротации в Косово под руководством кандидата на должность заместителя командира контингента по вооружению майора Андрея Полищука оттачивали навыки вождения автомобильной и специальной техники в сложных горных условиях на Закарпатье. Также специалисты взвода связи с 28 января по 1 марта 2013 года проходили специальную доподготовку на базе 179-го Объединенного учебно-тренировочного центра войск связи Вооруженных Сил Украины (г. Полтава).

– В целом можно с уверенностью сказать, что подготовка миротворческого контингента прошла на достаточно высоком уровне. Были отработаны контрольные занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, автомобилей, работа на средствах связи и т.п., – отметил полковник Игорь Ющенко.

Следует отметить, что личный состав бригады уже принимал участие в миротворческих операциях и командования национального контингента, в частности, гвардии майор Владимир Кокорев имеет опыт выполнения в миротворческих миссиях. Около 40 процентов этой ротации также имеет опыт участия в миротворческих миссиях. В частности, в Косово, Конго, Либерии, Ираке и Ливане.

– Как известно, с декабря прошлого года мы усилили контингент тяжелой инженерно-саперной ротой в количестве 29 человек и 13 единиц техники, – напомнил полковник Игорь Ющенко.

Завершается сертификация национального контингента 15 марта, когда комплексная комиссия Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по итогам проверки определит основных кандидатов на должности в состав национального контингента сил КФОР в Косово.

Очередную – 17-ю – ротацию миротворческого подразделения запланировано начать 18 апреля.