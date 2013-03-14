Дельфины центра Вооруженных Сил Украины помогают в лечении детей-инвалидов

"Одним из направлений нашей работы является так называемая" дельфинотерапия ", т.е. реабилитация больных детей с помощью морских млекопитающих. Эта методология разрабатывалась в океанариуме еще с начала его работы ". Об этом сегодня, 13 марта, отметил директор Научно-исследовательского центра ВС Украины "Государственный океанариум" Анатолий Горбачев.





По его словам, сотрудники центра выполняют научные задачи, которые ставит перед ними Министерство обороны Украины.

- У нас очень много совместных проектов и работ с Национальной Академией наук Украины, кроме того, плодотворно сотрудничаем с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, - рассказал он.

Как подчеркнул Анатолий Горбачев, сотрудники океанариума длительное время разрабатывали методы, изучали болезни, при которых можно использовать дельфинотерапию, много лет накапливали научные данные исследований, чтобы с максимальной отдачей воплощать свои разработки в жизнь и спасать жизни детей-инвалидов.

- Научно-исследовательский центр Вооруженных Сил Украины "Государственный океанариум", без преувеличения, не единственное в мире государственное предприятие, которое использует уникальные исследования и технологии в лечении и реабилитации детей. Каждый день, за исключением выходных, несколько дельфинов с тренерами проводят лечебно-оздоровительные сеансы с больными детьми. В зимний период они принимают до 15 детишек, а в разгар летнего сезона - до 30-35 ежедневно, - отметил директор Научно-исследовательского центра.

По словам Анатолия Горбачева, в "Государственном океанариуме" лечат не только украинских детей, но и россиян, белорусов, казахов и т.д.. Популярность и признание в мире государственного предприятия Министерства обороны Украины растет из года в год.

Справка. Решение о создании в Севастополе специальной экспериментальной базы - научно-исследовательского центра Океанариум было принято в 1966 году руководством Советского Союза.

С 1992 года Океанариум начал выполнение задач по разработке организационных и технических аспектов поисково-спасательного обеспечения деятельности всех видов Вооруженных Сил Украины на море и водных бассейнах, в том числе по спасению моряков, летчиков, подводников, проведения водолазных, подводно-технических, судоподъемных и подводных работ. Также Океанариум стал экспериментальной и испытательной морской базой и, одновременно, научным центром, где, в сотрудничестве с организациями многих министерств и ведомств Украины, аккумулировались и испытывались новые знания в области гидробионики.

В мае 1994 года совместным приказом Министра обороны Украины и Президента Национальной академии наук Украины океанариума был предоставлен статус Государственного.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2002 года № 206 на базе филиала Центрального научно-исследовательского института ВС Украины создана самостоятельная научно-исследовательское учреждение - Научно-исследовательский центр Вооруженных Сил Украины "Государственный океанариум".