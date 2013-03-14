Минобороны: Военная медицина Украины отвечает лучшим мировым стандартам

- Наши военно-медицинские клинические центры признаны лучшими лечебными учреждениями в регионах, подтвердила комиссия UEFA, которая предложила их для лечения иностранных граждан во время проведения чемпионата Европы по футболу "Евро-2012", - отметил заместитель Министра обороны Украины Артуро Франциско Бабенко сегодня, 13 марта во время "круглого стола" в информагентстве УНИАН.

Он подчеркнул, что на сегодня медицинская служба Вооруженных Сил Украины имеет мощный технический и научный потенциал. Ведь в военно-медицинских учреждениях работают 117 кандидатов наук, 36 докторов наук, 80 заслуженных врачей Украины и заслуженных работников здравоохранения Украины.

- Мы имеем достаточно мощный потенциал, но нам не хватает ресурсов и менеджеров и руководителей для эффективного управления. Поэтому мы привлекаем инвесторов. Для того, чтобы заинтересовать инвестора, нужно показать лучшее, что у нас есть, и мотивировать этих людей вкладывать в военную медицину. Поэтому не нужно бояться инвесторов. Их инвестиции в военную медицину является двигателями ее развития, - отметил Артуро Бабенко.

- Наша военная медицина открыта и для гражданского населения. Лечение которого осуществляется за средства. Например, 15% от 160 тысяч человек, которым была предоставлена медицинская помощь военными врачами в 2012 году, платили ее за свой счет. Поэтому мы поддерживаем стремление легализовать платную медицину. Это сделать не так просто, но мы на правильном пути, - акцентировал заместитель Министра обороны Украины.

Кроме того, Артуро Бабенко отметил, что сегодня при реформировании военной медицины необходимо сделать все, чтобы с баланса медицинских учреждений были убраны объекты, которые им не нужны, но на содержание которых выделяются деньги.

- Нам нужно лишить медицинскую службу от избыточного, устаревшего и непригодного к использованию медицинского имущества, оборудования и техники. Продажа имущества будет осуществляться на публичных, прозрачных аукционах и с контролем общественности. По поручению Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и Министра обороны, за полтора месяца совместно с девятью профильными министерствами уже отработан соответствующий алгоритм. Сегодня проходит законодательное согласование механизма, что позволит использовать полученные средства от продажи избыточного, устаревшего и непригодного к использованию медицинского имущества, оборудования и техники в соответствии с потребностями Минобороны, - отметил Артуро Бабенко.

- Вообще средства, полученные от продажи, будут направлены на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и переоборудование госпиталей, - акцентировал на этом Артуро Франциско. - Поэтому мы сегодня открыты и публичны для сотрудничества с общественностью, СМИ и инвесторами в общем деле сохранения и приумножения потенциала военной медицины Украины.