Спасатели будут обслуживаться в медицинских учреждениях Минобороны

Спасатели будут обслуживаться в таких заведениях согласно части 2 статьи 55 закона «О правовых основах гражданской защиты» и в соответствии с Порядком обеспечения санаторно-курортными путевками в санаторно-курортных учреждений военнослужащих, ветеранов войны, ветеранов военной службы, органов внутренних дел и некоторых других категорий лиц и членов их семей.

Теперь учреждения здравоохранения Министерства обороны обязаны оказывать квалифицированную медицинскую помощь лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты органов, подразделений и учебных заведений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в объеме и на условиях, установленных порядком оказания медицинской помощи в военно-медицинских заведениях.

В приказе также указывается, что санаторно-курортное лечение лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты и членов их семей будет осуществляться в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны Украины. Этот приказ издан в соответствии со статьей 55 Закона Украины «О правовых основах гражданской защиты», положением о Министерстве обороны Украины, а также Положением о Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.