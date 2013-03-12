В Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО с Украиной

В частности, военные представители государств-членов были проинформированы об участии национальных контингентов и персонала в операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово, Афганистане, акватории Средиземного моря, а также о направлении корабля Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в операции по противодействию пиратству в регионе Африканского Рога «Океанский щит» в 2013 году. Также рассмотрели вопросы возможных взносов Вооруженных Сил Украины в состав ротаций Сил реагирования НАТО в течение 2014-2015 годов.

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Виктор Назаров ознакомил участников заседания с текущей структурой системы военных стандартов Вооруженных Сил Украины, ее будущим очертанием и работой по последовательному внедрению положений лучших военных стандартов во все сферы деятельности украинского войска. Ключевое значение в этом направлении деятельности Вооруженных Сил Украины приобретает сотрудничество с Агентством НАТО по стандартизации (NSA). В этом контексте была подписана Дорожная карта, в которой определены приоритетные направления сотрудничества с NSA.

Во время заседания Военный представитель Миссии Украины при НАТО генерал-майор Анатолий Петренко доказал позиции руководства Вооруженных Сил Украины относительно тематики и содержательного наполнения майского заседания ВК Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

В ходе обсуждения военные представители стран НАТО поддержали стремление украинской стороны к развитию конструктивного и прагматичного сотрудничества с НАТО, привлечению взаемосовместимых сил и средств к операциям по поддержанию мира под руководством НАТО, а также внедрению лучших военных стандартов в процессе трансформации Вооруженных Сил Украины.