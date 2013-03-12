С Харьковщины вывезут около 380 тонн меланжа

Опасную жидкость в специальных железнодорожных цистернах направят в Российскую Федерацию с целью дальнейшей утилизации на государственных предприятиях оборонно-промышленного комплекса государства.

– После выделения необходимых средств на утилизации ракетного компонента топлива, мы отправили уже две партии меланжа по 380 тонн. В середине этого месяца мы планируем избавиться еще от 380 тонн, – отметил командир склада ракетного топлива Сухопутных войск подполковник Александр Николаев.

Согласно условиям международного проекта Украина – ОБСЕ, предусмотрен вывоз всего количества опасной жидкости с Харьковщины в количестве более 2,7 тысяч тонн меланжа, которые хранились по состоянию на начало декабря 2012 года.

Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начат еще в 2009 году, полностью взяли на себя Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, США, Венгрия, Финляндия, Чехия и Швеция.

По словам командования воинской части, полностью избавиться от меланжа удастся до конца лета 2013 года. Все необходимые средства, выделенные на это руководством ОБСЕ, поступили еще в прошлом году.