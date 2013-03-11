Начато основной этап планирования «Репид Трайдент-2013»

Мероприятия проходят в рамках программы международного военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Большинство учений этой серии, начиная с 1994 года, проходило на территории Яворивского района на Львовщине - в Международном центре миротворчества и безопасности.

В работе конференции приняли участие более 80 военных делегатов из 14 стран мира. Кроме представителей командования и военных частей 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, которые будут принимать участие в учениях, к разработке замысла будущих маневров присоединились военнослужащие из Германии, Польши, Румынии, Молдовы, Армении, Грузии, Канады, Азербайджана, Болгарии, Сербии, Норвегии и Королевства Швеция.

Следует отметить, что в этом году список стран-участниц учений увеличится. В общем, в маневрах примут участие 19 стран, и это будут наиболее представительные за последние годы обучения. Уже дали свое согласие на участие в учениях оборонные ведомства Турции, Казахстана, Армении и Эстонии. Предполагается, что в целом к ​​участию в «Репид Трайдент - 2013» будет привлечено более 1200 человек.

Украинскую делегацию на конференции возглавляет первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин. Он выразил убеждение, что за время совместной работы все мероприятия по планированию будут выполнены своевременно, что позволит начать «Репид Трайдент-2013» в назначеный период.

По словам представителя командования Сухопутных войск ВС США в Европе Скотта Коннорса, проведение такой конференции является основным, решающим этапом планирования этого мероприятия.

- От того, насколько основательной и взвешенной будет работа участников конференции, будет зависеть качество проведения будущего учения. На данном этапе работа по всем направлениям является конструктивной. Между украинской делегацией и представителями стран-партнеров происходит активный обмен необходимой информацией, продолжается разработка документации, - отметил Скотт Коннорс.

Во время работы конференции участники ознакомятся с материальной базой и объектами инфраструктуры Международного центра миротворчества и безопасности, где будут проходить обучение. Военнослужащим разных стран покажут условия, в которых будут проживать военнослужащие во время учений. Специалисты по логистике и медицинские работники осмотрят матбазы Военно-медицинского клинического центра Западного региона, который будет осуществлять медицинское обеспечение обучения. Кроме того, представители подразделений разных стран проведут рекогносцировку на местности, где будут проходить занятия согласно расписанию учений.

Стоит отметить, что в этом году акцент практических тренировок делаться на использование аэромобильных подразделений и многоцелевых вертолетов Ми-8. Предусмотрено, что многонациональные подразделения, в которые войдут представители ВС Украины, США, Молдовы, Румынии, Сербии, Польши, Великобритании, Грузии и Армении реагировать на ряд кризисных ситуаций. Во время проведения полевой фазы военнослужащие на практике отрабатывать ряд тактических задач. Это, в частности, осуществления поиска и обезвреживания незаконных вооруженных формирований и их скрытых объектов, обеспечения безопасности миротворческого персонала и местного населения, проведения конвоев, организация несения службы на стационарных и мобильных контрольно-пропускных пунктах, осуществление патрулирования местности и т.п..

Кроме чисто военных вопросов, во время конференции участники должны окончательно определиться с вопросами финансирования, логистики, медицинского обслуживания, прохождения иностранцами таможенного контроля, а также утвердить Техническое соглашение - документ, который регламентирует обязанности и ответственность сторон.

Отметим, что процесс планирования крупнейших международных учений с участием подразделений Сухопутных войск окончательно завершится в мае текущего года проведением завершающей планирующей конференции.

Справка. Легендой украинского-американских военных учений «Репид Трайдент-2013», которые состоятся в июле текущего года на территории Международного центра миротворчества и безопасности, в Яворивском районе Львовщины, станет территориальный конфликт между двумя воображаемыми странами. Согласно замыслу, «яблоком раздора» между двумя странами, которые называются Фогленд и Вазирленд, станет территория спорной провинции, которую одна из сторон силой отобрала у другой. Урегулировать этот вооруженный конфликт и разграничить воюющие стороны имеют военнослужащие многонационального контингента путем проведения молниеносной десантной операции. Интересным нюансом является то, что, кроме украинских военных вертолетов Ми-8, в учениях примут участие два американских многоцелевых вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk - так называемые «Черные ястребы».