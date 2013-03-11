На Харьковщине военнослужащие помогают коммунальщикам убирать снег

В ночь с 10 на 11 марта на большинстве территории Харьковской области выпало до полумесячной нормы осадков в виде снега. Во второй половине понедельника интенсивность снегопада значительно увеличилась. Поэтому Харьковский городской голова Геннадий Кернес обратился к командованию местного гарнизона с просьбой о помощи.

– Курсанты Харьковского университета Воздушных Сил и Гвардейского факультета военной подготовки НТУ «ХПИ» уже работают на улицах Харькова. Командиры других воинских частей получили распоряжение по уборке дорог подальше от своих объектов, тем самым помогая местным коммунальщикам, – отметил начальник Харьковского гарнизона полковник Алексей Середа.

Между тем в Чугуевском гарнизоне специальные аэродромные снегоуборочные машины военных авиаторов находятся в готовности при необходимости помочь муниципальным службам.