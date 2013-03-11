Миротворцы Миссии ООН в Либерии посетили пакистанских коллег

В ходе встречи стороны обсудили проведение ремонтных работ охранных сооружений пакистанскими миротворцами на территории местного аэродрома. Там базируются наши вертолеты Ми-8 и Ми-24. Украинские офицеры обратили внимание на качество поверхности аэродромных покрытий, особенно площадок для запуска двигателей. Они должны поддерживаться всегда в таком состоянии, которое исключает возможность их разрушения.

– Ремонт предусматривает устранение дефектов, – отметил командир 56-го ОВО полковник Петр Плис, – с целью восстановления, прежде всего, работоспособности покрытий, сооружений и других элементов летного поля.

– Все это обусловлено поддержкой и восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств, необходимостью обеспечения постоянной готовности территории аэродрома. Восстановительные ремонтные работы, в свою очередь, не уменьшат интенсивности летных смен, а также выполнения задач, которые возлагаются на украинских миротворцев руководством Миссии ООН, – подчеркнул командир 56-го отдельного вертолетного отряда полковник Петр Плис.

Во время диалога стороны обсудили возможности дальнейшего ремонта охранных сооружений, который нужно сделать еще до начала сезона дождей.