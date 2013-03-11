Миротворцы Миссии ООН в Либерии посетили пакистанских коллег

17:45, 11 марта 2013
Армия
0 0

Группа офицеров 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии под руководством полковника Петра Плиса с рабочей поездкой посетила базовый лагерь инженерного батальона пакистанского контингента.

В ходе встречи стороны обсудили проведение ремонтных работ охранных сооружений пакистанскими миротворцами на территории местного аэродрома. Там базируются наши вертолеты Ми-8 и Ми-24. Украинские офицеры обратили внимание на качество поверхности аэродромных покрытий, особенно площадок для запуска двигателей. Они должны поддерживаться всегда в таком состоянии, которое исключает возможность их разрушения.

– Ремонт предусматривает устранение дефектов, – отметил командир 56-го ОВО полковник Петр Плис, – с целью восстановления, прежде всего, работоспособности покрытий, сооружений и других элементов летного поля.

– Все это обусловлено поддержкой и восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств, необходимостью обеспечения постоянной готовности территории аэродрома. Восстановительные ремонтные работы, в свою очередь, не уменьшат интенсивности летных смен, а также выполнения задач, которые возлагаются на украинских миротворцев руководством Миссии ООН, – подчеркнул командир 56-го отдельного вертолетного отряда полковник Петр Плис.

Во время диалога стороны обсудили возможности дальнейшего ремонта охранных сооружений, который нужно сделать еще до начала сезона дождей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter