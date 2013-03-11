На Харьковщине отметили 70-летие со дня боя фашистских войск с воинами Чехословацкого батальона

Как сообщили УНИАН в Минобороны, почтить память о событиях Великой Отечественной войны и освободителей украинской земли прибыли первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, первый заместитель Министра обороны Чешской Республики Властимил Пицек, представители дипломатического корпуса Чехии, Словакии, Польши и России. Также в мероприятии приняли заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Григорий Саковский, заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации Евгений Савин, военнослужащие Харьковского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны.

- Бой под Соколовым - образец мужества и самоотверженности, который имеет важное значение в плане военно-патриотического воспитания будущих поколений. Здесь военнослужащие-представители наших дружественных народов продемонстрировали, что такое настоящее боевое братство, - отметил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник.

В свою очередь, первый заместитель чешского оборонного ведомства Властимил Пицек отметил, что подполковник Людвиг Свобода и надпоручик Отакар Ярош, которые командовали чехословацким подразделением, стали настоящими воинами-интернационалистами.

- Они освобождали Украину от немецко-фашистской оккупации, приближали время Великой Победы. Спасибо украинцам за памяти чехов и словаков, за бережное отношение к их захоронений, - подчеркнул он.

После торжественного митинга почетные гости приняли участие в открытии обновленного Музея боевого братства и возложили цветы и венки к памятнику погибшим советским и чехословацким воинам.

По словам генерал-лейтенанта Григория Саковского, в этом году спланировано немало мероприятий по случаю освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, в которых обязательно будут принимать участие военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

По завершению торжеств на окраине поселка Соколово состоялась военно-историческая реконструкция легендарного боя. В качестве воинов двух противоборствующих сторон в действе приняли участие представители военно-исторических клубов Украины, Чехии и Словакии.

Справка. 8 марта 1943 у села Соколово Харьковской области 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон, входивший в состав 4-го Украинского фронта Советской армии, вступил в бой с немецко-фашистскими войсками. Командовал батальойном майор Людвиг Свобода (впоследствии Главнокомандующий ВС ЧССР - начальник Генерального штаба в звании генерала армии, а также президент ЧССР с марта 1968 по апрель 1975 года).

В ходе боя было уничтожено около 300 солдат и офицеров противника, 19 танков и 6 бронетранспортеров с автоматчиками.

За проявленные мужество и героизм 84 бойцы батальона были награждены советскими орденами и медалями. Еще 87 воинов получили государственные награды Чехословакии. Старший лейтенант Отакар Януш, который погиб во время боя, был посмертно награжден Орденом Ленина и медалью Золотой Звезды, став первым Героем Советского Союза из числа иностранцев.