Министр обороны Лебедев поздравил женщин-военнослужащих

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Открывая торжественное собрание, Министр обороны Украины Павел Лебедев отметил, что женщины-военнослужащие наравне с мужчинами в военных мундирах стоят на защите Родины.

– Щедрость ваших душ согревает, сила духа – захватывает, а красота – вселяет веру в то, что мир будет спасен. В этот день все мы, мужчины, стремимся к одному – чтобы вы почувствовали нашу искренность, безмерную благодарность за вашу любовь и заботу, которые делают нас сильнее и вдохновляют на новые достижения, – отметил руководитель оборонного ведомства.

Он сердечно поздравил женщин, которые связали свою судьбу с армией и достойно несут на своих плечах обязанности военной службы.

– Своим неутомимым трудом женщины-военнослужащие и работники ВС Украины поддерживают обороноспособность нашего государства. Сегодня в Вооруженных Силах Украины свыше 16,5 тысяч женщин носят погоны, еще около 31 тысячи – работают на должностях государственных служащих и работников Вооруженных Сил Украины, – отметил Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства поблагодарил жен военнослужащих – за терпение и понимание проблем своих мужей, за то, что они являются для них надежным тылом.

– Верю, что вы всегда будете сильными и нежными, способными вселять уверенность в наши сердца. Низкий поклон солдатским матерям, которые воспитали из своих детей настоящих патриотов. Сегодня ваши сыновья достойно выполняют конституционный долг в рядах Вооруженных Сил Украины, охраняют мир и суверенитет нашего государства, – подчеркнул министр обороны.

От имени коллегии Министерства обороны и себя лично Павел Лебедев пожелал женщинам здоровья и воодушевления в благородном деле служения Родине, после чего состоялась церемония награждения по случаю праздника.

За значительный личный вклад в дело развития и обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины, безупречную службу, образцовое выполнение воинского (служебного) долга, высокий профессионализм и по случаю Международного женского дня Министр обороны Украины Павел Лебедев наградил ценным подарком – часами наручными женскими начальника поликлиники Национального университета обороны Украины майора медицинской службы Людмилу Дрок, офицера отдела Центрального управления вещевого обеспечения ВС Украины Тыла Вооруженных Сил Украины капитана Юлию Плотникову, ответственного исполнителя отделения Комендатуры Министерства обороны Украины прапорщика Ольгу Багдасарян, ведущего бухгалтера службы Государственного научно-исследовательского института авиации прапорщика в отставке Людмилу Чучину, ответственного исполнителя 307-го дисциплинарного батальона сержанта Юлию Войцеховскую.

Грамотой от министра обороны награждены заместитель начальника службы Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины подполковник Юлия Тарасюк и делопроизводитель группы Центрального военно-медицинского управления ВС Украины работник ВС Украины Галина Куприйчук.

Благодарность от Министра обороны Украины объявлена офицеру отдела Главного финансово-экономического управления Генерального штаба ВС Украины майору Марине Марко, научному сотруднику научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВС Украины майору Ирине Чернышевой, телефонисту роты связи 101-й отдельной бригады старшему солдату Людмиле Марак, ведущему специалисту отдела Центрального автомобильного управления ВС Украины Вооружения ВС Украины работнику ВС Украины Алине Барышевской, главному специалисту службы Центрального автомобильного управления ВС Украины Вооружения ВС Украины работнику ВС Украины Татьяне Галич-Грачевой, главному специалисту службы Главного управления оперативного обеспечения ВС Украины работнику ВС Украины Иванне Каплюк, делопроизводителю отделения Командования высокомобильных десантных войск ВС Украины работнику ВС Украины Ирине Росляковой.

Торжества завершились праздничным концертом.