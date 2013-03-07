Военные инженеры из Косово вышли на скайп-связь

Как сообщили УНИАН в Минобороны, капитан Андрей Братащук доложил командиру корпуса обстановку в Косово и задачи, которые сегодня выполняют украинские инженеры.

В частности, о хорошей оценке при составлении оперативных возможностей и о готовности инженерной роты, по выводам инструкторов,когда нужно действовать согласно стандартным оперативных процедур штаба KFOR.

Речь шла и об успешном участии украинских военных инженеров во многих совместных учениях с подразделениями многонациональных боевых групп "East" и "West". В ходе учений украинцы действовали в отряде обеспечения движения войск КФОР и презентовали возможности группы разминирования, усиленной малогабаритным передатчиком помех (МПП-1). Также практически применяли инженерную машину разграждения ИМР-2М и шляхопрокладач БАТ-2.

На базе "CABRA" военнослужащие инженерной роты продолжают выполнять работы с привлечением специальной техники согласно плану объединенной группы логистической поддержки штаба КФОР. А группа разминирования занимается проверкой разрушенного здания, на базе Призрен, на наличие самодельных взрывных устройств.

Помогает им в этом минно-поисковая собака Ларс.

Кроме того, генерал-лейтенант Петр Литвин интересовался состоянием вооружения и военной техники, а также дисциплинированностью военнослужащих и морально-психологическим климатом в коллективе.

Капитан Андрей Братащук заверил командира 8-го армейского корпуса, что на сегодняшний день проблемных вопросов, препятствующих выполнению задач подразделения по назначению, нет.